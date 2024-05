Immobilienmarkt Wersteigerung oder Wertverlust? So teuer wird der Kauf einer Eigentumswohnung in Sachsen-Anhalt bis 2035

Von der Altmark bis in den Süden des Landes: Experten haben berechnet, wo Preise für Eigentumswohnungen in Sachsen-Anhalt bis 2035 steigen - und wo sie deutlich fallen. In Sachen Wertverlust gibt es eine klare Verliererregion.