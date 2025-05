Politik und Zulieferer aus Sachsen-Anhalt haben sich zum Autogipfel getroffen. Die Unternehmen richten sich auf einen weiteren Abbau ihrer Produktion ein. Wohin steuert die für das Land so wichtige Branche?

Schunk behält seinen Standort in Thale, aber baut Arbeitsplätze ab.

Halberstadt - Autobauer gibt es in Sachsen-Anhalt nicht, aber die Zulieferindustrie ist mit 25.500 Beschäftigten eine der wichtigsten Branchen. „Diese Zahl wird sich in den nächsten Jahren verringern“, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) nach dem Automobilzuliefer-Gipfel in Halberstadt. Grund seien die rückläufigen Verkäufe deutscher Hersteller.