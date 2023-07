Barleben - Das 1996 im niederländischen Eindhoven gegründete und international agierende Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, Sioux Technologies, hat am Mittwoch Projekt und Planungen für Sachsen-Anhalt vorgestellt.

Einer Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums zufolge entwickelt Sioux Technologies mit seinen rund 1100 Mitarbeitern/innen strategische High-Tech-Lösungen für internationale High-Tech Unternehmen verschiedenster Märkte wie Halbleiter, Labor- und Medizintechnik, Mechatronik, Bildgebung, Mobilität und Clean Energy.

„Sioux Technologies“: Rund 300 neue Jobs entstehen bei Magdeburg

In Barleben (Landkreis Börde) bei Magdeburg will das Unternehmen den Angaben zufolge rund 20 Millionen Euro in ein Forschungs- und Entwicklungszentrum investieren und schrittweise rund 300 hochqualifizierte Dauerarbeitsplätze schaffen.

Gebraucht werden beispielsweise Mikromechaniker, Mechatroniker, Softwareentwickler, Physiker sowie Ingenieure anderer technischer Disziplinen. Mit der aktiven Personalrekrutierung hat das Unternehmen bereits begonnen.

Leon Giesen, Geschäftsführer Sioux Technologies, sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz: „Wir sind stolz darauf, zu den Ersten zu gehören, die sich im Intel-Technologieumfeld Sachsen-Anhalts etablieren. In den kommenden Jahren werden wir in Barleben mehr als 300 Arbeitsplätze schaffen. Wir sind dankbar für die großartige Zusammenarbeit mit der Regierung, der Universität und den Fachhochschulen dieser Region.“

„Die Ansiedlung von Sioux Technologies ist ein großer Erfolg für Sachsen-Anhalt. Sie bestätigt uns auf unserem Weg, rund um Intel herum ein wirtschaftliches Ökosystem aufzubauen. Gleichzeitig stellt die Ansiedlung unter Beweis, dass es uns gelingt, hochwertige Arbeitsplätze im Bereich Forschung und Entwicklung in unserem Land anzusiedeln“, betonte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU).

„Sioux Technologies“ - Baustart in Barleben bei Magdeburg im ersten Quartal 2024

Nach einer Interimslösung im Technologiepark Ostfalen ist für das erste Quartal 2024 der Baustart für einen rund 5000 Quadratmeter Neubau in räumlicher Nähe mit hochwertigen Büro-, Werkstatt- und Reinraumflächen geplant. Die Inbetriebnahme soll im ersten Quartal 2025 stattfinden.

Barlebens Bürgermeister, Frank Nase (CDU), sagte: „Mit der Standortentscheidung für Barleben, siedelt sich mit Sioux ein weiteres High-Tech-Unternehmen im Technologiepark Ostfalen an. Damit lässt sich neben dem Center for Method Development (CMD) und dem Institut für Kompetenz in AutoMobilität - IKAM GmbH der Universität Magdeburg eine weitere Forschungseinrichtung in unserer Gemeinde nieder.

Mit dieser Neuansiedlung von Sioux wird der Technologiepark Ostfalen im Herzen Barlebens ein landesbedeutsamer Nukleus für echte Invente und Innovation. Die entstehenden hochwertigen Wertschöpfungsketten strahlen in die Region, das Land und auf den Globus aus.“

Robert Franke, Geschäftsführer der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG), betonte: „Das Unternehmen Sioux Technologies entwickelt innovative Lösungen für Unternehmen in vielen Branchen wie Mikroelektronik, Automotive und Medizintechnik. In diesem Umfeld schafft das Unternehmen hochqualifizierte Arbeitsplätze und trägt damit maßgeblich zum weiteren Wachstum des Hightech Standortes Sachsen-Anhalt bei.“

Zu den Kunden des Privatunternehmens Sioux Technologies gehören nac eigenen Angaben Weltmarktführer wie ASML, ZEISS, ASMPT, BESI, NXP, Thermo Fisher Scientific, Philips Healthcare oder Siemens. Gemeinsam mit seinen Kunden trägt das Unternehmen zur Technologieentwicklung im Halbleitermarkt bei, in dem Intel, TSMC, Infineon und Samsung zu den Hauptakteuren gehören.