Mit der Anklage am Magdeburger Landgericht dürfte es bis zum Beginn des größten Gerichtsverfahrens in der Geschichte des Landes nur noch wenige Wochen dauern. Wer sich dort gegenübersteht.

Magdeburg. - Mit der Anklage gegen den 50-jährigen Taleb A. vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichtes Magdeburg laufen die Vorbereitungen auf den, angesichts der hohen Opferzahlen, größten Prozess in der Geschichte Sachsen-Anhalts auf Hochtouren. Wie lange er dauern wird, ist noch nicht abzuschätzen. Schon jetzt steht aber fest, dass Hunderte Besucher und Journalisten aus Deutschland und darüber hinaus erwartet werden. Doch wer sind die Menschen, die in den nächsten Monaten in den Medien auftauchen und mit ihren Aussagen in dem öffentlichen Prozess zitiert werden. Die Volksstimme stellt sie vor.