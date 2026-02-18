Unter den 500 besten Restaurants Deutschlands, die "Der Feinschmecker" ermittelt hat, befinden sich in diesem Jahr vier gastronomische Einrichtungen aus Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). – "Der Feinschmecker" hat wie jedes Jahr die 500 besten Restaurants in Deutschland gekürt. Mit dabei sind auch vier Restaurants aus Sachsen-Anhalt.

Zwei davon liegen in Wernigerode und gehören keinem Geringeren als Sternekoch Robin Pietsch. Sein "Pietsch" erhielt von den vier Restaurants im Land die beste Bewertung des renommierten Fachblatts.

"Pietsch" in Wernigerode für herausragende Küche ausgezeichnet

"Küche und Service herausragend, Ambiente und Komfort außergewöhnlich", so lautet das Urteil des "Feinschmeckers" über das Zwei-Sterne-Restaurant.

Das "Pietsch" wurde 2019 eröffnet und verfügt über 18 Sitzplätze. Der zweite Michelin-Stern kam erst vergangenes Jahr hinzu. Gleichzeitig wurde Pietschs Küchenchef Luis Hendricks der Young-Chef-Award verliehen. Damit ist Hendricks Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch.

"Der Feinschmecker" setzt "ZeitWerk" auf die Liste der Top-Restaurants

Mit auf der Liste steht auch das "ZeitWerk" in Wernigerode. Dort kocht Robin Pietsch mit seinem Team seit 2012 regional. So findet man auf der Speisekarte Königsberger Klopse, Soljanka und Räucherforelle statt ausgefallener Kreationen.

Doch alles auf höchstem Niveau, denn das Restaurant konnte seinen einen Michelin-Stern 2025 behaupten. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt nur drei Sterne-Restaurants.

Südharzer Restaurant "Silberstreif" setzt auf regionale Speisen

Zu den besten Restaurants in Sachsen-Anhalt gehört auch das "Silberstreif" im Südharz. Kein Wunder, denn kurz nach seiner Eröffnung 2025 wurde es vom Restaurantführer "Gault&Millau" mit drei Kochhauben ausgezeichnet.

Das "Silberstreif" gehört zum Naturresort "Schindelbruch". Geführt wird es von Küchenchef Eric Jadischke und seinem Team. Gekocht wird eigenen Angaben zufolge so regional wie möglich.

Je nach Jahreszeit wechseln die Menüs. So findet man jetzt im Winter beispielsweise Reh mit Rosenkohl oder Schwarzwurzeln und Bärlauch auf der Speisekarte.

Sterne-Restaurant "Speiseberg" in Halle mit exzellenter Küche

Zu den 500 besten Restaurants in Deutschland gehört auch das "Speiseberg" in Halle. Es wurde 2022 erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und konnte den Stern auch 2025 verteidigen.

Erfolgsrezept sei ein Acht-Gänge-Menü, das den Jahreszeiten angepasst wird, wie die MZ nach der Sternenvergabe 2025 berichtete.

Das scheint auch dem "Feinschmecker" gefallen zu haben, der das Restaurant für "exzellente Küche, sehr guten Service und bemerkenswertes Ambiente" auszeichnet.