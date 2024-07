Magdeburg. - Die Krankenkassen im Land fordern immer vehementer eine Reform des Rettungsdienstes. Eine Änderung der Strukturen sei dringend geboten, mahnt der Verband der Ersatzkassen (VDEK) an. Nur so könne man Fehleinsätze, Fehlfahrten und Zeitverluste verhindern. Eine Kleine Anfrage des SPD-Abgeordneten Rüdiger Erben im Landtag hatte zuletzt zutage gefördert, dass es bei der Einhaltung der Rettungsfristen erhebliche Defizite gibt. Eigentlich müssten laut Gesetz 95 Prozent der Rettungswagen innerhalb von zwölf Minuten nach Alarmierung am Einsatzort eintreffen. In keinem Landkreis wurde diese Norm erfüllt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.