Rtl2-Sendung "Hartz, Rot, Gold" aus Weißenfels: Was in der zweiten Folge passiert

RTL 2 kommt erstmals mit drei Folgen "Hartz, Rot, Gold" nach Weißenfels. Die Sendung zeigt Menschen, die in Armut leben, in ihrem Alltag. Am Dienstag, 2. April, wird die zweite Folge ausgestrahlt. Worum geht es?