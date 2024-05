Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ/AST - Der Raps blüht im Land – und bietet dieser Tage einen besonders sonnigen Anblick. Was viele nicht wissen: Sachsen-Anhalt ist eine der wichtigsten Raps-Anbauregionen in Deutschland. Die Fläche, auf der Winterraps hier angebaut wird, erreicht laut Bauernverband Sachsen-Anhalt typischerweise eine Größenordnung zwischen 120.000 und 170.000 Hektar. Die durchschnittliche Anbaufläche seit 2010 liege bei 138.430 Hektar. „Mehr Winterraps wird nur in Mecklenburg-Vorpommern angebaut, durchschnittlich über 200.000 Hektar“, heißt es beim Verband, der sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes beruft.