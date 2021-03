Der Daumen einer Hebamme wird am in einer Praxis von der Hand des neun Tage alten Babys gehalten. Trotz Corona und Home-Office gab es allerdings nicht mehr Geburten in Sachsen-Anhalt. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Wer anfangs dachte, die Kontaktbeschränkungen lassen die Geburtenraten im Bundesland in die Höhe steigen, liegt falsch.

Halle (dpa) l Mehr als neun Monate nach dem ersten Lockdown im März 2020 zeigen sich in Sachsen-Anhalt keine ansteigenden Geburtenzahlen. Zwischen Dezember 2020 und Februar 2021 seien sogar nach ersten Schätzungen vier Prozent weniger Kinder geboren als in den Vorjahresmonaten, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Insgesamt wurden nach Angaben der Behörde etwa 3800 Kinder in diesem Zeitraum in Sachsen-Anhalt geboren.

Seit einem zwischenzeitlichen Geburten-Hoch im Jahr 2016 mit rund 18.100 Lebendgeborenen seien die Zahlen seit Jahren rückläufig, teilte die Behörde mit. 2019 wurden etwa 16.600 Kinder geboren. Ein Grund für den Rückgang sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes die weitere Alterung und der Rückgang der Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter.