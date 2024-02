Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Wittenberg - Stammsitz Wittenberg: Die Heimat der Familie seit Jahrhunderten ist Schnittpunkt in Leben und Karriere Reiner Haseloffs. Hier arbeitete der Physiker in der DDR-Endzeit am Umwelt-Institut und war nach der Wende Arbeitsamtsdirektor, saß für die CDU in Stadtrat und Kreistag.