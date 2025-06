Mietlager werden in Sachsen-Anhalt immer beliebter. Das ostdeutsche Unternehmen Storemore hat Standorte in Magdeburg und Halle. Dort lagern nicht nur Umzugskartons, sondern ganze Unternehmen.

Magdeburg - Als der Campingplatz am Schachtsee in Wolmirsleben im April aufgrund baulicher Mängel geräumt wurde, verloren viele Camper ihr zweites Zuhause. Zu einer Art „Aufnahmestation“ wurde in diesem Moment eine Gewerbeimmobilie am Stadtrand von Magdeburg – aber nicht für die Dauercamper, sondern für ihre Habseligkeiten.