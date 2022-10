Sachsen-Anhalt droht die große Feldmaus-Plage

Klein Oschersleben - Landwirten in Sachsen-Anhalt droht im kommenden Jahr Ungemach: Viel deutet darauf hin, dass die Feldmäuse sich wieder explosionsartig ausbreiten. „Noch sind sie nicht auf den Äckern. Aber in ihren Rückzugsgebieten an den Rändern der Felder oder an Windkraftanlagen beobachten wir viele Tiere“, sagte Christian Wolff von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) am Dienstag bei einem Aktionstag des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt in Klein Oschersleben.