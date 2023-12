Tiefdruckgebiete bringen weiterhin milde Meeresluft nach Sachsen-Anhalt und gestalten das Wetter weiter unbeständig. Derweil steigen an Wipper und Eine die Flusspegel teils deutlich an.

Leipzig - Die Woche startet mit Schauern und Wind für die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ab dem Vormittag sei mit Bewölkungsaufzug und Durchzug von Schauern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. Dazu wird ein frischer, böiger Wind erwartet. Im Bergland kann es zu starkem bis stürmischem Südwestwind kommen, auf dem Brocken und dem Fichtelberg werden sogar schwere bis orkanartige Sturmböen erwartet. Die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad an.

Hochwasserwarnung für Pegel an den Flüssen Wipper und Eine

Derweil warnt der Hydrologische Sachbereich in Magdeburg vor steigenden Flusspegeln. Niederschläge und Tauwetter würden seit Samstag insbesondere an Wipper und Eine zu weiteren Pegelanstiegen führen. Die Warnung gilt zunächst bis Montag, 11.12.23, 13 Uhr. Am Wipper-Pegel Mansfeld-Leimbach sowie an den Eine-Pegeln Stangerode und Aschersleben sei das Erreichen und Überschreiten von Hochwassermeldegrenzen und Richtwerten der Alarmstufe 1 nicht auszuschließen.

Wetter: Weitere Aussichten für Sachsen-Anhalt

In der Nacht zum Dienstag bleibt es meist stark, teils locker bewölkt. Laut der Meteorologen ist gebietsweise weiterhin mit Schauern zu rechnen. Der Wind schwächt in der zweiten Nachthälfte deutlich ab. Die Temperaturen sinken auf bis zu drei Grad.

Auch am Mittwoch stark bewölkt und einzelne Schauer, im Norden bedeckt und Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 3 und 7 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Donnerstag bedeckt und von Nord nach Süd durchziehender Regen, im Oberharz zunehmend Schneefall. Im Verlauf der zweiten Nachthälfte in Altmark und Börde niederschlagsfrei und auflockernde Bewölkung. Die Temperaturen sinken bis an die Frostgrenze.