Viele Schüler wollen am Freitag beim „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ protestieren - auch in Sachsen-Anhalt. Zwei von ihnen sagen, warum sie die Pläne der Bundesregierung ablehnen.

Arne Hornung plant bei "Schulstreik gegen Wehrpflicht" in Magdeburg mit zu demonstrieren. Jugendliche, Schüler und Studenten wollen bei einem Demozug gegen die Pläne der Bundesregierung protestieren.

Magdeburg. - „Das ist eine Wehrpflicht durch die Hintertür“, meint Arne Hornung. „Wenn sich nicht genug Freiwillige finden, wird es eine Verpflichtung geben“, sagt der 19-Jährige. Er ist Abiturient an einer Schule in Magdeburg. Am Freitag, 5. Dezember 2025, will er wie viele andere Schüler in ganz Deutschland gegen die Pläne der Bundesregierung zu einem Wehrdienst demonstrieren.