Ab 28. Mai stehen Sachsen-Anhalts Rettungsschwimmer wieder in den Startlöchern.

Magdeburg (dpa) l Wegen der coronabedingten Zwangsschließungen von Sachsen-Anhalts Schwimmhallen im März sieht der Trainingsplan der Rettungsschwimmer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) anders aus als üblich. Für die bevorstehende Badesaison hätten sie sich während der Corona-Krise abseits des Schwimmsports mit Joggen oder Radfahren fit gehalten und auch an Online-Sportkursen teilgenommen, teilte der DRK-Landesverband mit, in dem eigenen Angaben zufolge rund 1000 ausgebildete Rettungsschwimmer engagiert sind.

"Das ändert aber nichts an den Fähigkeiten unserer Wasserwacht-Mitglieder, die sehr gut ausgebildet sind und Erfahrung in der Wasserrettung haben", sagte Andreas Lehning, Vizepräsident des DRK-Landesverbandes Sachsen-Anhalt und Vorsitzender der Wasserwacht Magdeburg. Die Freibäder im Land können am 28. Mai öffnen – wegen Corona später als sonst.