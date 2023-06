Ende Juni ist Siebenschläfer. Laut Bauernregel entscheidet das Wetter am 27. Juni darüber, wie die darauffolgenden sieben Wochen verlaufen. Wie das Wetter Ende Juni werden soll, was das bedeutet und was Meteorologen über den Siebenschläfer denken.

Wie das Wetter am Siebenschläfer wird und was das für die folgenden Wochen bedeutet

Man mag denken, der Name "Siebenschläfer" hat den Urpsrung bei seinem putzigen Namensvetter. Der Name hat jedoch einen anderen Ursprung.

Magdeburg/dpa/DUR/acs - Am 27. Juni – dem Siebenschläfertag – soll sich laut Bauernregeln entscheiden, wie das Wetter in den nächsten sieben Wochen wird. "Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt", lautet eine von ihnen.

Wie wird das Wetter am Siebenschläfer in Sachsen-Anhalt?

Schaut man sich die Wettervorhersage für den 27. Juni an, ist in Sachsen-Anhalt ganz klar eine Wetterveränderung zu erkennen. Während es laut 42-Tage-Trend von wetter.de die erste Hälfte des Junis sommerlich warm in Sachsen-Anhalt werden soll, mit Temperaturen über 30 Grad, wird die zweite Juni-Hälfte scheinbar unbeständiger. Genau zum Siebenschläfertag am 27. Juni gibt es dann einen nassen Temperaturabsturz auf unter 20 Grad.

Lesen Sie auch: Wetter im Juni: Was sagen die Bauernregeln über den Sommermonat?

Ist das ein böses Omen für den folgenden Hochsommer? Laut Siebenschläfer-Bauernregeln ja. "Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag", so heißt es unter anderem.

Aus Sicht der Meteorologen ist für den weiteren Sommerverlauf jedoch nicht das Wetter an einem einzelnen Tag entscheidend, sondern die Wetterlage im gesamten Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli. Und die war bisher zum Großteil sehr sommerlich, mit warmen bis heißen Temperaturen.

Das spiegelt sich auch im 42-Tage-Wetter-Trend wider. Denn nach dem Temperaturabsturz am Siebenschläfer-Tag sollen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt wieder steigen. Anfang Juli werden dann, wie bereits in der ersten Juni-Häfte, sommerliche Temperaturen von bis zu 28 Grad erwartet. Niederschlag bleibt dabei weitesgehend aus.

Lesen Sie auch: Schafskälte 2023 - Droht im Juni ein Kälteeinbruch?

Es bleibt also abzuwarten, ob sich der Wetter-Trend bewahrheitet oder ob sich der Sibenschläfer in diesem Jahr doch noch bestätigen wird.

Woher kommt der Name Siebenschläfer?

Der Name "Siebenschläfer" geht auf eine alte Legende über sieben schlafende Brüder zurück. Die wegen ihres christlichen Glaubens verfolgten jungen Männer sollen im Jahr 251 in eine Höhle bei Ephesus (heute Türkei) geflohen und dort eingemauert worden sein. Nach fast 200 Jahren Schlaf sollen sie lebend entdeckt worden sein.

Lesen Sie auch: DWD: Sachsen-Anhalt im Frühjahr zweittrockenste Region