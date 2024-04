Der Innenausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt befasst sich am Donnerstag (11. April) mit Mängeln in der Asservatenverwaltung bei der Landespolizei. Innenstaatssekretär Klaus Zimmermann spielt die Angelegenheit herunter. Zu einer gefundenen Kalaschnikow-Attrappe gibt es überraschende Neuigkeiten.

So bagatellisiert Innenstaatssekretär in Sachsen-Anhalt kritischen Prüfbericht des Rechnungshofs

Missstände in Asservatenkammern

Blick in eine Asservatenkammer.

Magdeburg - Der Landesrechnungshof hatte schwere Verstöße kritisiert und „erhebliche Sicherheitsrisiken“ konstatiert. In einem Schreiben vom 4. April an Ausschusschef Matthias Büttner (AfD) widerspricht Innenstaatssekretär Klaus Zimmermann (CDU) den Prüfern in zentralen Punkten.