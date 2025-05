Die Spargel-Zeit ist in vollem Gange - noch bis zum 24. Juni gibt es das Gemüse zu kaufen. Und zwar sogar regional: Denn auch in Sachsen-Anhalt bieten zahlreiche Bauern und Landwirte die edlen Stangen an.

Spargelhöfe in ganz Sachsen-Anhalt bieten ihre Produkte an, vielerorts gibt es auch grünen Spargel zu kaufen.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Die Spargelzeit ist in vollem Gange: Noch bis zum 24. Juni, dem "Johannistag" als traditionellem Schlusspunkt der Saison, landet das Gemüse auf den Tellern.

Auch interessant: Erdbeer- und Spargelsaison in Rackith im Landkreis Wittenberg startet

Wer die edlen Stangen direkt aus der Region kaufen will, hat in Sachsen-Anhalt gute Chancen. Denn es gibt einige Spargelhöfe und Direktvermarkter. Hier ist eine Auswahl:

Spargelhof Hindorf & Söhne im südlichen Sachsen-Anhalt

Der Spargelhof Hindorf & Söhne wird von Antje und Ingo Hindorf in Langeneichstädt im Saalekreis betrieben. Das Ehepaar hat den Betrieb zum mittlerweile größten Spargelanbauer Sachsen-Anhalts ausgebaut. 2002 fingen sie mit 2,5 Hektar Anbaufläche an, inzwischen sind es insgesamt 70 Hektar.

Lesen Sie auch: Spargel für Halle und Leipzig: Das Ehepaar Hindorf beliefert auch 130 Supermärkte

Hindorf & Söhne verkaufen ihren Spargel laut ihrer Website an verschiedenen Ständen im Süden Sachsen-Anhalts.

Braunsbedra: Ganz in der Nähe des Hofs in Langeneichstädt kann der Spargel im Rewe in Braunsbedra gekauft werden.

Auch interessant: Start für Spargelernte im Saalekreis: Sechs gekrönte Häupter lernen Spargel stechen

Halle: Die frischen Stangen sind in Halle im E-Center Wilhelm, im E-Center Weidauer, im E-Center Hermesareal und im Globus Dieselstraße erhältlich.

Merseburg: In Merseburg hat der Langeneichstädter Hof einen Stand im E-Center Meuschau.

Querfurt: Auch der Rewe in Querfurt bietet den regionalen Spargel an.

Sangerhausen: Im E-Center Lehne in Sangerhausen kann der Hindorfer Spargel auch erworben werden.

Burgenlandkreis: Im südlichen Sachsen-Anhalt ist Hindorf & Söhne gleich dreimal vertreten: im Edeka Wahlbuhl in Bad Bibra, im E-Center Zeidler in Weißenfels und im E-Center Hinze in Naumburg.

Auch interessant: Spargelanbau legt wieder zu: Warum einige Höfe in Sachsen-Anhalt mehr anbauen

Garlipp-Spargel im Norden von Sachsen-Anhalt

In Schelldorf im Norden Sachsen-Anhalts befindet sich ein weiterer familiengeführter Spargelhof: Garlipp-Spargel. Arne Garlipp führt den Betrieb in zweiter Generation. Anfang April hat Garlipp auf seiner Website offiziell die Spargel-Saison eingeläutet und damit auch verschiedene Verkaufsstände wieder eröffnet.

Auch interessant: Spargel aus dem Jerichower Land: Hier gibt's Verkaufsstände rund um Burg und Genthin

Magdeburg: In der Landeshauptstadt ist der Schelldorfer Spargel gleich an acht Stellen zu kaufen: an der Halberstädter Chaussee, am Kümmelsberg nahe dem Rewe, an der Ebendorfer Chaussee, an der Kleinen Steinwiese, an der Salbker Chaussee, an der Ottersleber Chaussee am Flugplatz, am Kaufland in Stadtfeld und an der "Grünen Zitadelle" - dem Hundertwasser-Haus.

Lesen Sie auch: Deshalb ist das Ende von Spargel-König Hoffheinz in Genthin besiegelt

Stendal: Auch in Stendal gibt es drei Verkaufsstände von Garlipp - in der Arneburger, in der Lüderitzer und in der Osterburger Straße.

Seehausen: In der Lindenstraße bei der Neue Linden Apotheke ist in Seehausen der frische Spargel aus Schelldorf erhältlich.

Auch interessant: Vor der neuen Saison: Beelitz hat eine neue Spargelkönigin

Osterburg: In der Karl-Marx-Straße nahe Tedi gibt es auch einen Stand vom Spargelhof Garlipp.

Gardelegen: Spargel von Garlipp gibt es in Gardelegen in der Bismarker Straße 32 neben der Sparkasse.

Schönebeck: Auf dem Parkplatz an der Boeltzig-Straße sind die frischen Spargelstangen in Schönebeck zu finden.

Weitere Verkaufsstände sind auf der Website von Garlipp-Spargel aufgelistet.

Kleinere Spargel-Betriebe in Sachsen-Anhalt

Spargelhof Bamme & Sohn GBr: In Zibberick bei Angern bietet dieser Hof frischen Spargel an, aber zum Beispiel auch im E-Center in Wolmirstedt.

Spargelhof Kalkofen: In Cobbel in der Nähe von Tangerhütte verkauft dieser Spargelbetrieb seine frischen Stangen.

Lesen Sie auch: Weil Kosten steigen: Spargel geht, Melone kommt im Kreis Stendal

Gut Herrenhölzer: Der brandenburgische Spargel von diesem Hof in Bensdorf wird unter anderem in Genthin, Jerichow und Burg verkauft.

Schönberger Gemüsehof: Tagesfrischen Spargel bietet der Gemüsebetrieb an verschiedenen Verkaufsstellen an - in Seehausen auf dem Postplatz, in Arendsee am NP-Markt, in Salzwedel am Altmarkcenter, in Lenzen bei der Bäckerei Grünberg und in Wittenberge gegenüber dem Obi.

Lesen Sie auch: Seydaland-Betriebe: Wie es um die Ernte des Jessener Spargels steht

Seydaland: Zwischen Seyda und Mellnitz in der Nähe von Jessen bietet Seydaland frischen Spargel an. Ein Verkaufsstand ist im Jessener Schlossweg, gegenüber dem Repo-Markt, zu finden.

Lesen Sie auch: Spargel-Saison in Deetz bei Zerbst ist gestartet

Deetzer Spargel: Landwirt Mathias Mösenthin bietet Spargel von seinem Hof nördlich von Zerbst an Verkaufsständen in Dessau, Roßlau und Halle an.

Spargelhof Hedicke: Frischer Spargel aus Wulfen wird zum Beispiel auf dem Wochenmarkt in Köthen verkauft.

Falls Sie Spargel in Sachsen-Anhalt anbauen und verkaufen, nehmen wir Sie gerne in diese Liste auf. Bitte senden Sie dazu eine Mail mit dem Betreff "Spargel" an redaktion.online@mz.de oder online@volksstimme.de.

Wir tragen dann Ihre Angaben in unseren Text ein.