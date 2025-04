Die Saison für das Edelgemüse hat begonnen. Deetzer Spargel wird auch in Halle, Dessau und Roßlau verkauft. Gestiegene Produktionskosten machen dem kleinen Betrieb zu schaffen.

Frischer Spargel zum Osterschmaus: Saison in Deetz gestartet

Deetz. - Zu Ostern ist die christliche Fastenzeit vorbei. Viele Familien kommen zum Fest zusammen und es wird aufgetischt. In diesem Jahr klappt es gut, um zum Osterschmaus frischen Spargel auf den Tisch zu bringen. Bei Landwirt Mathias Mösenthin in Deetz hat in der vergangenen Woche die Spargelernte begonnen.