Halle/Staßfurt - Immer wieder öffnet sich in Sachsen-Anhalt die Erde durch darunter liegende Hohlräume. Zuletzt Anfang des Jahres. Da hatte ein 28 Jahre alter Kleingärtner auf seiner Parzelle in der Anlage „Am Tierheim“ in Halle ein Loch entdeckt – nicht hervorgerufen, wie zuerst gedacht, durch Wühlmäuse. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen sogenannten Tagesbruch durch das Einsinken eines alten Bergwerkstollens handelt. Der Hohlraum – etwa einen Quadratmeter groß und ein Meter tief – wurde mit einer Tonne Erde verfüllt. Bereits 2020 und 2022 hatte es in benachbarten Anlagen ähnliche Vorfälle gegeben.