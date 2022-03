Stichwahl um Posten des Oberbürgermeisters in Merseburg

Merseburg - Die Entscheidung um den neuen Oberbürgermeister der Kreisstadt Merseburg (Saalekreis) muss in einer Stichwahl fallen. Bei der Wahl am Sonntag hat sich keiner der vier Kandidaten - drei Männer und eine Frau - mit absoluter Mehrheit durchsetzen können, wie aus dem von der Stadt veröffentlichten vorläufigen Ergebnis von Sonntagabend hervorgeht. Zur Stichwahl am 27. März treten demnach der parteilose Sebastian Müller-Bahr (37,4 Prozent) und der CDU-Kandidat Michael Hayn (34,4 Prozent) an. Amtsinhaber Jens Bühligen (CDU) ging nicht mehr ins Rennen.

Etwa 27.000 Bürger waren wahlbeteiligt. Nach Angaben der Stadtverwaltung lag die Wahlbeteiligung bei etwa 33 Prozent.