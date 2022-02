Eine leichte Brise kann erfrischend sein, doch sobald der Wind an Stärke gewinnt, kann er schwere Schäden anrichten. Diese Auswirkungen haben die jeweiligen Windstärken.

Die einzelnen Windstärken sind in der sogenannten Beaufortskala unterteilt.

Magdeburg/dpa/DUR/it - In den nächsten Tagen wird es laut Deutschem Wetterdienst stürmisch in Sachsen-Anhalt. Sturmtief "Xandra" soll laut Vorhersage sogar mit bis zu 140 Stundenkilometern über den Brocken fegen. Doch was bedeuten die Windstärken eigentlich?

Die Windstärken werden in zwölf Stufen unterteilt, der sogenannten Beaufortskala. Diese reichen von Windstille bis Orkan.

Stufe 0: Windstille

Die Windstille ist die niedrigste Stufe. Bei ihr werden nur Windgeschwindigkeiten von null bis ein km/h erfasst.

Stufe 1: Leiser Zug

Hier erreicht der Wind Geschwindigkeiten zwischen ein bis fünf km/h und ist kaum spürbar.

Stufe 2: Leichte Brise

Die leichte Brise kann mit elf km/h schon erste Blätter bewegen.

Stufe 3: Schwache Brise

Bei dieser Stufe werden Geschwindigkeiten von bis zu 19 km/h erfasst. Der Wind beginnt dünne Zweige in Bewegung zu setzen.

Stufe 4: Mäßige Brise

Die hier erreichten 28 km/h schaffen es, dass loses Papier umherfliegt.

Stufe 5: Frische Brise

Kleine Bäume können mit bis zu 38 km/h ins Schwanken gebracht werden.

Stufe 6: Starker Wind

Ab der sechsten Stufe macht sich der Wind schon deutlich bemerkbar. Bei Geschwindigkeiten bis 49 km/h wird es schon schwer einen Regenschirm zu halten.

Die Beaufortskala ist in zwölf Windstärken aufgeteilt. Grafik: dpa/R. Mühlenbruch/S. Scheffer

Stufe 7: Steifer Wind

Nun beginnen auch größere Bäume zu schaukeln. Der Wind erreicht in dieser Stufe 61 km/h.

Stufe 8: Stürmischer Wind

Ab dieser Kategorie ist Vorsicht geboten. Bereits 74 km/h können dafür sorgen, dass Zweige von Bäumen abbrechen, Fensterladen öffnen sich und es kann zu Behinderungen beim Gehen kommen.

Stufe 9: Sturm

Mit der neunten Stufe ist auch das Level Sturm erreicht. Geschwindigkeiten von bis zu 88 km/h lassen bereits erste Dachziegel von den Häusern fliegen. Auch Gartenmöbel können dem Wind zum Opfer fallen.

Stufe 10: Schwerer Sturm

Bei dieser Stufe können bereits schwere Schäden an Häusern verursacht werden. Der Sturm erreicht Landstraßengeschwindigkeit (bis 104 km/h). Auch Bäume können abbrechen oder sogar entwurzelt werden.

Stufe 11: Orkanartiger Sturm

Bei der vorletzten Stufe wird Autobahngeschwindigkeit (117 km/h) erreicht. Dabei können ganze Bäume entwurzelt werden, Dächer können komplett abgedeckt werden und Autos können aus der Spur geworfen werden.

Stufe 12: Orkan

Die letzte Stufe misst Geschwindigkeiten ab 118 km/h. Bei einem Orkan sind schwere Verwüstungen möglich.

Für Hurrikans und stärke Tornados gibt es eine eigene Skala.