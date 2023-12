Orkantief "Zoltan" richtete in der Nacht einige Schäden in Sachsen-Anhalt an. In der Altmark und im Jerichower Land wurden Menschen verletzt.

Magdeburg/dpa - In Sachsen-Anhalt sind in der Nacht zum Freitag wegen des stürmischen Wetters zahlreiche Bäume umgestürzt und Äste sowie Verkehrsschilder abgebrochen. In Salzwedel und Gommern (Landkreis Jerichower Land) wurden zwei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei Stendal am Freitagmorgen mitteilte.

In Salzwedel war ein Transporter laut Polizei durch den starken Wind von der Straße abgekommen und in Gommern ein Baum auf ein Auto gestürzt.

Impressionen vom Sturm Zoltan aus der Innenstadt in Burg. (Kamera: Marco Papritz, Schnitt: Torsten Grundmann)

Im Harz ist zwischen Elend und Sorge laut Polizei Magdeburg die B242 wegen der Gefahr durch Sturmschäden bis zum 26. Dezember vorsorglich gesperrt.

Sturm: Auch am Freitag keine Züge der HSB zum Brocken

Der Zugverkehr der Harzer Schmalspurbahnen zum Brocken bleibt weiter eingestellt. Wegen der stürmischen Witterung fahre kein Zug zwischen Schierke und dem Brocken, teilte die Harzer Schmalspurbahnen Gmbh am Freitag mit. Auch in den übrigen Teilen des Streckennetzes könne es zu Ausfällen kommen.

Bereits am Donnerstag ruhte dort der Verkehr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor eine amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen für den Brocken herausgegeben, die noch bis einschließlich Samstag gilt.

Unwetterwarnung: Sturmböen in Sachsen-Anhalt

Der DWD hat eine amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) für mehrere Landkreise herausgegeben. Achtung, hier gibt es mehrere Zeiträume für Sachsen-Anhalt:

Warnung von Donnerstag, 21.12.2023, 15.05 Uhr bis Samstag, 23.12.2023, 4 Uhr

Saalekreis

Stadt Halle

Burgenlandkreis

Mansfeld-Südharz

Jerichower Land

Harz - Tiefland

Harz - Bergland (Oberharz)

Kreis Wittenberg

Stadt Dessau-Roßlau

Magdeburg

Salzlandkreis

Börde

Anhalt-Bitterfeld

Dauerregen: DWD gibt Warnung für mehrere Landkreise heraus

Der DWD hat eine Warnung vor Dauerregen für mehrere Landkreise in Sachsen-Anhalt herausgegeben:

Harz - Bergland (Oberharz)

Mansfeld-Südharz

Harz - Tiefland

Die Warnung gilt aktuell von Donnerstag, 21. Dezember 2023, 0 Uhr, bis Sonntag, 24. Dezember, 0 Uhr.

Dauerregen lässt Flüsse im Harz anschwellen

Durch den angekündigten Dauerregen wird im Harz mit steigenden Pegelständen an den Flüssen gerechnet. Bis Sonntag summierten sich die Niederschlagsmengen im Harz auf 60 bis 90 Liter je Quadratmeter, teils könnten auch 100 Liter zusammenkommen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Donnerstag in Magdeburg mit.

Die Niederschläge der vergangenen Tage hätten bereits die Wasserstände der Bode, ihrer Zuflüsse und der Ilse ansteigen lassen. Am Pegel Tanne/Warme Bode sei am frühen Donnerstagmorgen der Richtwert für die Meldegrenze überschritten worden.

Wetter über Weihnachten - die Aussichten für Sachsen-Anhalt

Der Freitag wird stürmisch und regnerisch in Sachsen-Anhalt. Wiederholt fallen Regen- und Schneeschauer, wie der DWD am Freitag mitteilte. Abends hält der Regen länger an, im Harz fällt Schnee. Es wehen Sturmböen und auf dem Brocken ist Orkan angekündigt. Die Temperaturen erreichen vier bis sechs, im Harz null bis vier Grad.

Nachts breitet sich von Westen nach Osten Regen aus, oberhalb von 400 Metern fällt Schnee. Besonders auf dem Brocken ist es weiterhin stürmisch bei drei bis ein, im Oberharz bis minus zwei Grad. Der Samstag startet regnerisch, oberhalb von 600 Metern und östlich der Elbe schneit es. Auf dem Brocken prognostiziert der DWD schweren Sturm. Die Höchsttemperaturen liegen bei vier bis sechs, im Harz null bis vier Grad.

Die Nacht zum Sonntag wird regnerisch. Es wehen Sturmböen bei fünf bis drei, im Oberharz bis ein Grad. Am Sonntag (Heiligabend) wird das Wetter milder und regnerisch. Teilweise ist es noch stürmisch, auf dem Brocken ist ein Orkan angekündigt. Die Temperaturen klettern auf sieben bis elf Grad.