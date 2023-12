Wetter Nach dem Sturm: Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet Freitag wieder

Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg hatte am Donnerstag, den 21. Dezember 2023, ab 15 Uhr geschlossen. Anlass waren Sicherheitsvorkehrungen wegen starker Winde. Am Freitag ab 11 Uhr öffnet er wieder.