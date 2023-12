Störung beim Regionalexpress 1: Hunderte Reisende hängen am Bahnhof in Genthin fest

Genthin - Gestrandet in Genthin. So lautet die Nachricht, die viele Bahnreisende am Bahnhof absetzen. Der Grund: der Regionalexpress (RE) 1 kommt zwischen Genthin und Burg nicht weiter.

Das Sturmtief Zoltan hat eine Störung auf der Bahnstrecke gesorgt. Der RE 1 der Odeg muss auf seinem Weg nach Magdeburg stoppen. Ein Ast soll auf der Gleisanlage liegen. Wegen dessen Beräumung ist in Burg der Bahnübergang Parchauer Chaussee gesperrt worden.

Ein Zugersatzverkehr ist kurzfristig eingerichtet worden und wird von einem lokalen Busunternehmen übernommen. Aufgrund der großen Auslastung vom Regionalexpress, der unter anderem über Berlin, Potsdam und Brandenburg verkehrt, kommen die Fahrgäste nicht so schnell weg wie gewünscht.

Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr warteten immer noch zahlreiche Fahrgäste am Genthiner Busbahnhof auf die Weiterfahrt. Ein großer reisebus eines örtlichen Unternehmens, zahlreiche kleinere Busse unter anderem eines Kurierdienstes, auch Taxis, brachten die Wartenden zum nächsten Ziel. Es gab auch andere Lösungen: „Ich lasse mich jetzt abholen, weil ich nicht weiß ob ich mit dem Ersatzverkehr bis nach Magdeburg komme“, berichtet Jörg Scheller, der in Potsdam zugestiegen war und in Genthin am Busbahnhof stand, genau wie Steffen Luckow aus Brandenburg/Havel.

Er sah die Sache relativ entspannt: „Der Ersatzverkehr fährt, die Menge löst sich nach und nach auf, ich komme schon noch weg.“ Einige Reisende ärgerten sich dennoch tüchtig, da sie nicht nur längere Reisezeiten in Kauf nehmen mussten, sondern auch Anschlusszüge verpassten. „Das alles wegen eines Baumes auf der Strecke“, meinten einige.

Doch Bäume auf Bahnstrecken sind immer mit besonderer Vorsicht zu beräumen, daher dauert es etwas länger bis die Strecke wieder freigegeben werden kann.