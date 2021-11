Syntainics MBC verlegen Bayern-Spiel nach Weißenfels

Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC verlegt sein Spiel gegen Bayern München von der Arena Leipzig nach Weißenfels. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens werde die Partie gegen den Pokalsieger am 4. Dezember (20.30 Uhr) in der Stadthalle Weißenfels ausgetragen, teilte der Verein am Samstag mit.

„Auf Grund der nicht absehbaren Inhalte künftiger Verordnungen bis Anfang Dezember haben wir uns aus organisatorischer und kaufmännischer Sicht sowie in Absprache mit der ZSL Betreibergesellschaft mbH dazu entschieden, das Heimspiel gegen den FC Bayern nicht in Leipzig auszutragen, sondern in unserem heimischen Wolfsbau in Weißenfels“, wird der geschäftsführende Gesellschafter Martin Geissler zitiert. Der Verein teilte zudem mit, dass bereits gekaufte Karten umgeschrieben oder auch zurückgegeben werden können.