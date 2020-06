Die Infektionsgrenze wurde in Magdeburg erreicht und es gibt 21 Neuinfektionen. Doch Einschulungen sollen in Staßfurt stattfinden.

Corona in Magdeburg

Die Stadt Magdeburg hat die kritische Grenze von 30 Neu-Infektionen auf 100.00 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Damit steht die so genannte Corona-Ampel auf Rot - die höchste Stufe 3. Das Ministerium meldet 21 neue Corona-Fälle in Magdeburg am Freitag.

So geht es mit Galeria weiter

Die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in Dessau soll geschlossen werden. Das wurde am Freitag in einer Sitzung des Führungskreises bekannt gegeben. Die Häuser in Halle und Magdeburg sollen allerdings erhalten bleiben.

Einschulungen sollen stattfinden

Ende August beginnt das neue Schuljahr und für einige Kinder das erste Schuljahr. Einschulungen in den Grundschulen werden im Altkreis Staßfurt trotz Corona-Krise stattfinden.

Keine Schlossfestspiele 2020

Lange hatte das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode gehofft, nun gibt es traurige Gewissheit: Die 25. Auflage der Schlossfestspiele im Sommer 2020 fällt aus. Grund sei die Corona-Pandemie und die „damit verbundenen Auflagen“, informiert Orchestermanagerin Lysann Weber.