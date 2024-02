Verdi ruft für Freitag zu Warnstreiks im ÖPNV auf. Wo in Sachsen-Anhalt keine Busse und Straßenbahnen fahren und welche Verkehrsbetriebe sich am Streik beteiligen.

Mit Video: Wo in Sachsen-Anhalt am Freitag Busse und Straßenbahnen stillstehen

ÖPNV-Streik in Sachsen-Anhalt: Fahrgäste müssen am Freitag mit erheblichen Einschränkungen rechnen..

Halle (Saale). - Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag in fast allen Bundesländern zu ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. Auch Sachsen-Anhalt ist betroffen.

Im Video: Gewerkschaftssekretär ver.di über die Warnstreiks am Freitag in Sachsen-Anhalt

ÖPNV-Streik in Sachsen-Anhalt: Lucas Zahn, Gewerkschaftssekretär ver.di über die Warnstreiks am Freitag. (Kamera: Alexander Pförtsch, Schnitt:Christian Kadlubietz)

„Es ist nicht zu erklären, wieso ÖPNV-Beschäftigte in Sachsen-Anhalt einige Hundert Euro weniger verdienen sollen als in anderen Bundesländern. Die extreme Belastung der Kolleginnen und Kollegen kommt noch hinzu", sagte Paul Schmidt vom Verdi-Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die Krankenstände seien hoch und die Überstundenkonten voll, kritisiert Schmidt. In einigen Betrieben gebe es zu wenig Personal, um den Regelfahrplan einzuhalten.

"Nur wenn wir für Entlastung und wettbewerbsfähige Löhne sorgen, halten wir vorhandene Belegschaften in den Betrieben und können am umkämpften Arbeitsmarkt ausreichend neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen“, teilte der Gewerkschafter mit.

Warnstreik in Sachsen-Anhalt: Dessau, Halle, Magdeburg und Burgenlandkreis betroffen

In Sachsen-Anhalt fordert Verdi eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 550 Euro pro Monat sowie eine Erhöhung der Ausbildungsentgelte um 250 Euro pro Monat. Außerdem will die Gewerkschaft, dass die gesetzlichen Pausen in die Arbeitszeit im Fahrdienst eingerechnet und Zuschläge für Samstagsdienste in Höhe von 15 Prozent eingeführt werden.

Bei der ersten Verhandlungsrunde am 12. Januar 2024 in Halle kam keine Lösung zustande. "Obwohl die Forderungen seit dem 5. Dezember 2023 bekannt sind, wurde seitens der Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt", teilte der Verdi-Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit. Daher ruft Verdi für Freitag zu Warnstreiks im ÖPNV auf.

In Sachsen-Anhalt sind die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe in Dessau, Halle, Magdeburg sowie im Burgenlandkreis zum Streik aufgerufen. Betroffen sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), die Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH (PVG) sowie die Dessauer Verkehrsgesellschaft mbH (DVG).

Nur in Bayern wird nicht gestreikt

Außer in Bayern verhandelt die Gewerkschaft in allen Bundesländern parallel mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über neue Tarifverträge für die Beschäftigten im ÖPNV.

Von der Tarifrunde sind laut Verdi mehr als 130 kommunale Unternehmen in den Städten und Landkreisen sowie insgesamt 90.000 Beschäftigte betroffen. Bei der ersten Verhandlungsrunde vergangene Woche kam in keiner Region eine Lösung zustande.

Verhandelt wird zwar in allen betroffenen Bundesländern gleichzeitig. Inhaltlich geht es aber um sehr unterschiedliche Forderungen.

Personalnot im ÖPNV wird immer größer

In den meisten Ländern geht es um die sogenannten Manteltarifverträge. Sie regeln vor allem die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) etwa fordert Verdi unter anderem längere Wendezeiten, Urlaubsgeld und mehr Urlaub.

„Die Belastung der Beschäftigten und die Personalnot im ÖPNV haben immer mehr zugenommen, der Arbeitsdruck wird immer größer“, teilte die Gewerkschaft vor einigen Tagen mit. „Es müssen also schnell Lösungen gefunden werden, um eine Entlastung herbeizuführen.“

Archiv, 10.01.2024: Bahnstreik am Mittwoch in Sachsen-Anhalt: Was sagen Bahnreisende im Hauptbahnhof Halle dazu? (Kamera: Alexander Pförtsch, Schnitt/Bericht: Anna Lena Giesert)

Kein weiterer GDL-Streik bis März

Der Fahrgastverband Pro Bahn hat den von Verdi angekündigten Warnstreik im ÖPNV kritisiert. „Für die Fahrgäste ist das äußerst unangenehm“, sagte der Pro-Bahn-Vorsitzende Detlef Neuß . „Sie hatten sich gerade gefreut, dass jetzt einiges besser geworden ist, und schon kommt der nächste Arbeitskampf.“

Erst am Montag hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren mehrtägigen Streik bei der Deutschen Bahn vorzeitig beendet. Dort gilt nun bis einschließlich 3. März eine Friedenspflicht. Im Nah- und Regionalverkehr sind Arbeitskämpfe von Verdi aber weiter möglich.