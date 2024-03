Jörg Gräser, der Tierpfleger aus dem Leipziger Zoo, hat ein Buch geschrieben. Es heißt "Gräsers Tiergeschichten" und wurde bereits auf der Buchmesse in Leipzig vorgestellt. Worum es in dem Buch geht und wann man es kaufen kann.

Leipzig. - "Gräsers Tiergeschichten" heißt das Buch, an dem Jörg Gräser - Sachsens beliebtester Tierpfleger aus dem Leipziger Zoo - seit dem Frühsommer 2023 gearbeitet hat. Es ist knapp 150 Seiten dick und erscheint im September 2024 im Stadt-Bild-Verlag Leipzig.

Obwohl das Buch noch nicht fertig ist, konnten Fans auf der Leipziger Buchmesse am vergangenen Wochenende bereits in Ansichtsexemplaren blättern. Und wer Glück hatte, konnte den Autoren persönlich am Verlagsstand in Halle 4 antreffen.

"Hallo ihr Lieben, eigentlich wäre ich jetzt in Namibia, ist aber leider etwas dazwischen gekommen", sagt der 55 Jahre alte Jörg Gräser in einem Video, das er auf Instagram gepostet hat. "Dafür habe ich heute die Möglichkeit, mein Buch in den Händen zu halten, hier beim Stadt-Bild-Verlag auf der Buchmesse." Das Buch könne man zwar jetzt noch nicht kaufen, aber spätestens im September.

Fragt man Gräser am Telefon, was noch alles bis September zu tun sei, sagt er: "Das Buch muss noch zwei Mal Korrektur gelesen und die Bilder müssen noch retuschiert werden." Erst dann könne es in den Druck.

Lesen Sie auch: Wie Jörg Gräser und seine Frau einem kleinen Igel das Leben gerettet haben

Tierpfleger aus dem Leipziger Zoo: Worum es in Jörg Gräsers Buch geht

In Gräsers Buch, das 29,80 Euro kosten soll, geht es um 42 Tierarten. Viele davon hat der Tierpfleger auf seinen privaten Reisen - etwa nach Uganda, Tansania, Kenia, Namibia, Madagaskar oder ins Pantanal - beobachtet und fotografiert. Dazu zählen zum Beispiel Löwen, Jaguare, Elefanten, Giraffen oder Krokodile.

Aber auch Tiere, die Gräser zu Hause im sächsischen Taucha gehalten oder aufgezogen hat, sind in dem Buch abgebildet: Erdmännchen, Gänse, Stare, Waldkäuze, Feldhasen. "Für mein Buch habe ich Tiere ausgewählt, die mir besonders am Herzen liegen und die mein Leben bereichert haben", sagt der 55-Jährige.

Lesen Sie auch: Bastel-Kalender als Mega-Erfolg: Für diese Initiativen spendet Tierpfleger Jörg Gräser

Jörg Gräser: Für diese Tiere interessiert er sich besonders

Neben Raubtieren interessiere sich Gräser zum Beispiel stark für die Vogelwelt: "Ich liebe alle möglichen Gänse und habe selbst schon verschiedene Wildgansarten gehalten." Gänse seien sehr intelligente Tiere mit "unglaublichen Flugleistungen", sagt Gräser. "Die Streifengans zum Beispiel überquert den Himalaja und erreicht eine Flughöhe von 9.000 Metern. Ich finde es beeindruckend, wie sie mit dieser Sauerstoffknappheit zurechtkommt."

Auf jeweils einer Doppelseite schildert der Tierpfleger in dem Buch persönliche Erlebnisse und Begegnungen, die er mit den 42 Tieren in der Wildnis oder bei sich zu Hause hatte. Auf einer Seite geht es zum Beispiel um den kleinen Star Johnny, der aus dem Nest gefallen war und sich am Flügel verletzt hatte. Jörg Gräser und seine Frau päppelten den Vogel vergangenen Sommer wochenlang auf.

Jörg Gräsers Buch: Viele persönliche Erlebnisse

"Er kam auch mit ins Haus, da kannte er sich super aus", erzählt Gräser. Auf seinem Instagram-Account sind Fotos zu sehen, auf denen der kleine Vogel auf Gräsers Schultern sitzt und sich an seinen Hals schmiegt. "Johnny hat mir sehr viel gegeben", sagt der Tierpfleger.

Ergänzt werden persönliche Erlebnisse wie diese durch Informationen über die Lebensweise der verschiedenen Tiere. "Diese Infos habe ich aus Fachbüchern, zum Beispiel von dem Tierforscher Bernhard Grzimek", sagt Gräser.

Lesen Sie auch: Was macht Tierpfleger Jörg Gräser eigentlich neben seiner Arbeit im Zoo Leipzig?

Außerdem sind auf jeder Doppelseite Tierfotos zu sehen. Alle Fotos in "Gräsers Tiergeschichten" hat der Tierpfleger selbst aufgenommen. "Die Bilder auszuwählen, war eine Riesenarbeit", erzählt Gräser. "Ich habe tausende Fotos am Laptop durchgeguckt und die besten ausgesucht."

Wie Jörg Gräser auf die Idee kam, ein Buch zu schreiben

Die Idee, das Projekt anzugehen, sei in Gesprächen mit seiner Frau und Freunden entstanden, sagt Gräser. "Die meinten, ich hätte so viel Erfahrung mit Tieren, da könnte ich doch mal ein Buch schreiben.“

Gräser gefiel die Idee und stellte sie dem Leipziger Stadt-Bild-Verlag vor, auf den er ebenfalls durch Freunde aufmerksam geworden war. Obwohl der Verlag eigentlich Bildbände über Städte in Deutschland, der Schweiz und Österreich herausgibt, habe er Gräser direkt zugesagt.

Irgendwann kommt man in ein Alter, in dem man anfängt zu vergessen, was man alles erlebt hat. Jörg Gräser

"Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, das Buch zu schreiben", sagt Gräser und erzählt, wie er im Sommer 2023 im Garten gesessen und seine Erlebnisse mit der Hand aufgeschrieben habe. Erst später habe er alles am Laptop abgetippt. "Statt mich vor den Fernseher zu setzen, habe ich an meinem Buch geschrieben", sagt der Tierpfleger.

Lesen Sie auch: Jörg Gräser: Warum der Tierpfleger an einem Bergbaufest im Erzgebirge teilgenommen hat

Natürlich sei es auch anstrengend, ein Buch zu schreiben. Doch Gräser ist froh, dass er seinen inneren "Schweinehund" überwunden und das Buch zu Ende geschrieben hat. "Irgendwann kommt man in ein Alter, in dem man anfängt zu vergessen, was man alles erlebt hat", sagt er. Nun seien seine Erinnerungen in dem Buch festgehalten.

Leipziger Zoo und "Elephant, Tiger und Co." spielen in Gräsers Buch keine Rolle

Jörg Gräser arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Leipziger Zoo. Er wurde durch die MDR-Sendung "Elephant, Tiger und Co." bekannt. Im Frühjahr 2023 wurde Gräser nach internen Unstimmigkeiten vom Raubtier- ins Streichelgehege versetzt. Kurz danach stieg Gräser auf eigenen Wunsch bei "Elefant, Tiger und Co." aus und startete in den sozialen Medien durch.

Auf seinem Youtube-Kanal "Jörg Gräser bastelt wieder“ veröffentlicht er regelmäßig Videos, in denen er Tiere aus Obst und Gemüse zusammenbaut, zum Beispiel einen Schwertwal, einen Schwan, einen Pfau oder einen Pinguin. Auf Instagram auf folgen Gräser 15.500 Fans, auf Facebook mehr als 10.200.

Weder der Zoo Leipzig noch die Sendung "Elephant, Tiger und Co." spielen in Gräsers Buch eine Rolle. Seit November 2023 arbeitet der Tierpfleger im Vogelhaus des Leipziger Zoos.