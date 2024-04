Magdeburg/Halle (Saale). - Im Jahr 2023 haben sich sechs tödliche Arbeitsunfälle in Sachsen-Anhalt ereignet, so das Landesamt für Verbraucherschutz. In zwei Fällen sei es zu Abstürzen bei Dacharbeiten gekommen sein. Im ersten Fall rutschte laut Verbraucherschutz ein Arbeitnehmer vom geneigten und leicht gefrorenen Dach über die sogenannte Traufkante. Eine Absturzsicherung in Form eines Dachgerüstes habe nicht existiert.

Bei einem weiteren Unfall sei der tödliche Absturz erfolgt, weil sich die vorgesehene Absturzsicherung per Teleskoplader noch nicht in der vorgesehenen Position befand.

Lesen Sie auch: Mensch stirbt bei Arbeitsunfall in Tangerhütte - die Polizei ermittelt

Tödlicher Arbeitsunfall in Sachsen-Anhalt: Baumstamm zerquetschte Oberkörper

Ein weiterer Unfall ereignete sich im Zusammenhang mit Baumfällarbeiten, heißt es weiter. Bei Arbeiten an einem bereits gefällten Baum soll sich der gebogene Baumstamm plötzlich in Richtung des Verunfallten gedreht und dessen Oberkörper eingequetscht haben.

Im vierten Fall führte das Opfer einen Arbeitskorb zu nah an eine unter Strom stehende Hochspannungsleitung heran. Der Mann habe einen Stromschlag erlitten und sei aus dem Arbeitskorb auf den Betonboden gefallen.

Zwei weitere Arbeitnehmer kamen laut Verbraucherschutz auf einer Baustelle bei einem Brand im eingerichteten Pausenbereich ums Leben. Bei der Verwendung eines Gasheizstrahlers sei Gas ausgetreten, das sich dann entzündete. Die Verunglückten erlitten tödliche Verbrennungen.

Lesen Sie auch: Mann auf L54 bei der Arbeit von Lkw überrollt - Schwerverletzter mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Sechs Arbeitsunfälle 2023 in Sachsen-Anhalt: Untersuchungen eingeleitet

Bei jedem der sechs tödlichen Arbeitsunfälle erfolgte unverzüglich eine ausführliche Untersuchung auch zu möglichen Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften durch den Arbeitgeber, so das Verbraucherschutzamt.

Auch interessant: Tödlicher Arbeitsunfall in Nebra - Mann beim Entladen von Gabelstapler erfasst

Ein Arbeitsunfall sei kein unabwendbares Ereignis, er habe Ursachen. "Die Arbeitsschutzvorschriften dienen dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern", heißt es in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch: Tod im Straßenverkehr - trauriger Spitzenplatz für Sachsen-Anhalt - bundesweit höchstes Risiko

Unfälle auf Baustellen bilden deutschlandweit den Schwerpunkt bei den tödlichen Arbeitsunfällen.