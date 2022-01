Durch Corona-Pandemie: Stiftung Luthergedenkstätten 2021 mit deutlichem Besucherrückgang

Durch die Corona-Pandemie hat die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt einen erheblichen Besucherrückgang erlebt.

Wittenberg/dpa - Die Stiftung Luthergedenkstätten hat im vergangenen Jahr im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie wieder einen deutlichen Besucherrückgang erlebt. Die fünf Museen der Stiftung verzeichneten einen Rückgang um rund 56 Prozent verglichen mit 2019, wie eine Sprecherin der Stiftung mitteilte. Demnach kamen im vergangenen Jahr rund 51.500 Gäste in die Ausstellungen in Wittenberg, Eisleben und Mansfeld. Gemessen an 2020 legten die Besucherzahlen immerhin um rund zehn Prozent zu.

Das aktuelle Jahr stehe nun ganz im Zeichen des 500. Jubiläums von Luthers Bibelübersetzung und des Drucks des Septembertestaments, erklärte die Sprecherin. Neben einer Mitmachausstellung in Eisleben zu diesem Thema werde die Stiftung auch in Wittenberg eine Ausstellung präsentieren. Das Besondere: Die Schau (23. Juni 2022 bis 9. Juli 2023) wird als "Escape Room" gestaltet. In "Escape Rooms" müssen Teams gemeinsam Aufgaben lösen, um von einer Station zur nächsten zu gelangen.

In den nächsten Jahren steht für die Stiftung auch die energetische Sanierung des Lutherhauses sowie die Einrichtung einer neuen Dauerausstellung im Fokus. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Ende 2023 beginnen und bis zum Frühjahr 2025 andauern. Ziel der Sanierung ist es, Energiekosten einzusparen und den CO2-Austausch zu verringern. Während des Umbaus bleibt das Lutherhaus nach Angaben der Stiftung geschlossen.