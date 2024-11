Stendal. - Sachsen-Anhalts beliebteste Unterkünfte stehen fest: Unter den Landessiegern, die auf dem Tourismustag in Stendal ausgezeichnet wurden, ist die Pension Goldbachmühle aus Blankenburg. Jacqueline Fischer und Gregor Wichmann leiten gemeinsam die Unterkunft am Wald unter der Regensteinburg. Mit dem Sieg in der Kategorie Pension und Gasthof, hätte Jacqueline Fischer nicht gerechnet: „Die Gäste wollten uns wohl einfach eine Freude machen.“

Jede Unterkunft in Sachsen-Anhalt mit mindestens 70 Bewertungen auf 250 verschiedenen Bewertungsportalen nimmt automatisch an dem Wettbewerb teil. Der Preis wird seit 2020 an sieben Regionen in den drei Kategorien Hotel, Pension und Gasthof sowie Ferienhäuser vergeben. Die jeweiligen sieben Sieger treten dann im Landesausscheid an. Zum dritten Mal in Folge holt sich das Romantik-Hotel FreiWerk in der Gemeinde Südharz den ersten Platz in der Hotel-Kategorie. Dies Mal war es aber knapp: Das Haus landete nur 0,8 Prozentpunkte vor dem Zweitplatzierten, dem Flair Hotel Deutsches Haus in Arendsee.

Drei Landessieger aus 21 Regionalsieger prämiert

In der Kategorie Ferienwohnungen gewann die Unterkunft Bahnhof Droyßig.

Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sagte, er sei froh, dass der Tourismus in Sachsen-Anhalt vorankomme. Im Zeitraum von Januar bis August dieses Jahres habe es über 5,7 Millionen Übernachtungen gegeben. Besonders beliebt sind Kurzurlaube. „Wir sind nicht das Land, in dem die Menschen 14 Tage ihres Sommerurlaubs verbringen. Wir sind aber ein Land, das sich extrem gut in den letzten Jahren entwickelt hat“, so Minister Schulze. Die Regionen Magdeburg, Elbe-Börde-Heide, die Altmark und Anhalt-Wittenberg verzeichnen einen Anstieg an Übernachtungen.

Die Qualität des Tourismus im Land steige stetig, so Martin Schulze, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Sachsen-Anhalt. Daher weiß er, wie wichtig Gästebewertungen für viele Reisende sind. Schulze möchte mit der Auszeichnung die Betreiber der Unterkünfte dafür sensibilisieren.

Jacqueline Fischer von der Goldbachmühle sagte: „Für meine Gäste soll sich der Aufenthalt anfühlen wie ein Nachhausekommen.“ Sie selbst legt großen Wert auf Sauberkeit, Stil, eine komfortable Ausstattung sowie die Lage des Hauses.