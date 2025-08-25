weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Suizidprävention in Magdeburg: Depression erkennen - Hilfe statt Schweigen

internationaler Suizidpräventionstag am 10. September Kein letzter Ausweg - Suizidprävention ist Aufgabe der gesamten Gesellschaft

Das Magdeburger Uniklinikum hat mit Blick auf Suizide ein gemeinsames Projekt zur Vorbeugung ins Leben gerufen.

Von Bernd Kaufholz Aktualisiert: 25.08.2025, 20:30
Eine Frau geht ins Wasser (Symbolfoto).
Eine Frau geht ins Wasser (Symbolfoto). www.imago-images.de/imagebroker

Magdeburg - Guido Oppermann wird diesen 11. November 1991 nie vergessen. An jenem Tag, an dem sein Vater seine Ankündigung wahr machte und sich in einem Anbau des Grundstücks in Magdeburg-Nordwest erhängte. „Er hat an starken Depressionen gelitten und war in psychiatrischer Behandlung“, blickt der 54-Jährige zurück. Ein paar Tage zuvor habe er bemerkt, wie sehr sich sein Vater verändert hatte.