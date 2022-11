Weihnachtsmarkt in Halle: Gemütliche Stimmung auf dem Marktplatz

Der Weihnachtsmarkt in Halle findet jedes Jahr auf dem Marktplatz und dem Hallmarkt statt. Die weihnachtliche Beleuchtung und der Duft von Glühwein und Leckereien lockt viele Besucher an.

Halle (Saale)/DUR/jsp - Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und frischem Gebäck: Jedes Jahr verbreitet der Weihnachtsmarkt auf dem Halleschen Marktplatz Weihnachtsstimmung unter den Menschen. Neben den zahlreichen Essensständen bieten Künstler und Handwerker ihre Ware an.

Wann findet der Weihnachtsmarkt Halle statt?

Eröffnung: 22. November 2022

Ende: 23. Dezember 2022

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag 10 bis 20 Uhr

Sonntag 11 bis 20 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Halle statt?

Der Weihnachtsmarkt in Halle findet zentral auf dem Marktplatz und auf dem Hallmarkt in der Innenstadt statt. Die Anschrift des Marktes lautet Marktplatz 1, 06108 Halle (Saale).

Weihnachtsmarkt Halle: Anreise und Parkmöglichkeiten

In der Innenstadt gibt es nur wenige Parkplätze, zum Beispiel im Händelhaus-Karree oder im B+B Parkhaus. Eine Alternative sind auch die Park + Ride Parkplätze in Trotha, Kröllwitz oder Büschdorf. Es empfiehlt sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- oder weiterzureisen.

Als zentraler Umstiegspunkt wird die Station "Marktplatz" von vielen Straßenbahnlinien angefahren. Darunter die Linien 10, 1, 3, 8, 16, 7 und 5. Der gesamte Fahrplan kann auf der Webseite der Havag eingesehen werden.

Vielfältiges Angebot auf dem Weihnachtsmarkt Halle

Auf dem Weihnachtsmarkt in Halle gibt es in der Regel mehr als 120 verschiedene Stände. Darunter Stände für Essen und Leckereien, Weihnachtsdeko und Geschenke, sowie Glühwein. Außerdem gibt es einige Fahrgeschäfte für Kinder.

Das Herz des Marktes wird der Weihnachtsbaum sein, der jedes Jahr vor dem Ratshof steht. In diesem Jahr stammt der Baum aus der Rosengartensiedlung in Halle und ist rund 25 Meter hoch.

Neben dem Baum wird auch eine große Kerzen-Pyramide aus Holz stehen, der Rote Turm und die Hausmannstürme werden weihnachtlich beleuchtet sein.

Die Holzpyramide auf dem Weihnachtsmarkt in Halle ist eine überdimensionale Nachbildung der traditionellen Weihnachtspyramiden. Sie drehen sich langsam und die aufwendig geschnitzten Figuren werden von Kerzen angeleuchtet. Foto: imago images/Future Image

Gibt es Energiesparmaßnahmen auf dem Weihnachtsmarkt Halle?

Im Hinblick auf die aktuelle Energiekrise arbeitet die City-Gemeinschaft Halle bereits seit mehreren Wochen an einem Energiesparkonzept. Auch die Händler seien besorgt. Fest steht jedoch: der Hallesche Weihnachtsmarkt soll auch in diesem Jahr beleuchtet werden, auch wenn dies anders aussehen könnte als in den vorherigen Jahren.

Wintermarkt auf der Peißnitz in Halle

Der kleinste Weihnachtsmarkt Halle findet in einem Innenhof in der Großen Ulrichstraße vom 11. November bis zum 26. Dezember statt. In der Woche hat der Markt von 15 bis 23 Uhr geöffnet, am Wochenende von 15 bis 24 Uhr. An Feiertagen bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Auf der Peißnitzinsel findet vom 26. November bis zum 27. Dezember der Wintermarkt am Peißnitzhaus statt. Der Markt hat täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Wintermarkt am Heidesee hat im Zeitraum vom 26. November bis zum 18. Dezember immer samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Markt findet auf dem Gelände des Freibads Heidesee statt.

Verkaufsoffene Sonntage erleichtern den Weihnachtseinkauf

Anlässlich des Weihnachtsmmarktes haben die Geschäfte in der Innenstadt von Halle an den Adventssonntagen am 4. und 18. Dezember von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Wintermarkt löst Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz ab

Ab dem 26. Dezember findet auf dem Marktplatz der Wintermarkt statt. Er löst den Weihnachtsmarkt ab und hat bis zum 8. Januar 2023 geöffnet. Seit einigen Jahren bereits gehen Weihnachtsmarkt und Wintermarkt ineinander über.

Auf dem Wintermarkt wird es weniger Stände geben als auf dem Weihnachtsmarkt. Parallel findet auch wieder der Wochenmarkt statt. Ein Besuch lohnt sich weiterhin, denn leckeres Essen und Spaß für die Kinder bietet auch der Wintermarkt.