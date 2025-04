Wasser wird aus der Trogbrücke abgelassen und fließt in die Zollau in Richtung Elbe.

Hohenwarthe - Eine Warnsirene heult kurz auf, ein orangefarbene Rundumleuchte geht an. Plötzlich schießt Wasser aus der Trogbrücke in die Zollau – einen Weiher am Mittellandkanal - in Richtung Elbe. Der „Stöpsel“ ist gezogen, seit dem Nachmittag des 1. April läuft Sachsen-Anhalts größte Wanne leer. Europas längste Trogbrücke steht vor einer Bauwerksprüfung, dafür muss sie trocken sein. 130.000 Kubikmeter Wasser fasst der Trog – so viel wie 800.000 normale Badewannen.