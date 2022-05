So wie hier an der A38 bei Sangerhausen sieht es abends auf den meisten Autobahn-Rastplätzen aus. Lkw stehen gefährlich in den Zu- und Ausfahrten, weil ein Viertel der Trucker in Deutschland keinen Parkplatz finden.

Bernburg/MZ - Es ist ein klarer, kalter Novemberabend. Die Dunkelheit ist längst hereingebrochen über das Industriegebiet am Bernburger Autobahnkreuz. Lkw an Lkw reiht sich am Rand der asphaltierten Sackgasse neben der neuen Biovergärungsanlage. Ab 2022 soll sie mit biologischen Abfällen beliefert werden. Noch ist es aber nicht soweit. Und so bietet die Stichstraße fernab des Durchgangsverkehrs inmitten von Ackerland ein ruhiges Plätzchen für die Nacht. 16 Trucker haben sich an diesem Abend hier für einen Stopp entschieden. Die meisten von ihnen kommen aus Deutschland, aber auch ein paar tschechische Kennzeichen sind in der Kolonne auszumachen.