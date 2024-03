Möglicher Raketenangriff Ukraine-Krieg: Nehmen Russen die Trogbrücke in Magdeburg ins Visier?

Ein Putin-Propagandist des russischen Staatsfernsehens will für einen Angriff auf die Krim-Brücke vier Pendants in Deutschland zerstören, eine auch in Magdeburg. Wie realistisch ist dieses Szenario?