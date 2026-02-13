Die Europäische Union will mit der Wiederherstellungsverordnung den Naturschutz vorantreiben. Im Fiener Bruch im Jerichower Land werden die Schwierigkeiten und Widersprüche des Vorhabens deutlich.

Eisig weht der Wind Anfang Februar über die schneebedeckten Felder bei Paplitz im Jerichower Land. Dass der Winter nach Jahren der Abwesenheit gerade seinen Höhepunkt erreicht, scheint Lars Behrendt aber reichlich egal zu sein. Ohne Mütze und Winterjacke trotzt er den deutlich im Minusbereich liegenden Temperaturen. Stattdessen lässt der Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Paplitz den Blick über das schier endlose Land schweifen. Hier beginnt das Fiener Bruch, das sich über 9.000 Hektar vom Jerichower Land in den angrenzenden Landkreis Potsdam-Mittelmark erstreckt.