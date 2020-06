Sachsen-Anhalts Kulturministerium will die Unesco-Welterbestätten sowie die Himmelsscheibe von Nebra stärker vermarkten.

Magdeburg (dpa) l "Wenn wir so viele Pfunde haben, wollen wir mit diesen Pfunden auch wuchern", sagte Kulturminister Rainer Robra (CDU) am Freitag in Magdeburg.

Geplant seien Plakat- und Medienkampagnen sowie Flyer. Aber auch online sollen potenzielle Besucher besser informiert werden. Im Haushalt 2020/21 stünden dafür gut 2,6 Millionen Euro bereit. Ziel sei, mehr Besucher zu begrüßen, und deren Verweildauer zu erhöhen. Jetzt, wo viele internationale Reiseziele wegfielen, wolle das Land dabei sein, sagte Robra.

46 der weltweit mehr als 1000 Welterbestätten liegen in Deutschland, 5 davon in Sachsen-Anhalt: der Naumburger Dom, die Altstadt von Quedlinburg mit Stiftskirche und Schloss, das Gartenreich Dessau-Wörlitz, die Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg sowie das Bauhaus in Dessau. Hinzu kommt die international bekannte Himmelsscheibe von Nebra, die zum Unesco-Weltdokumentenerbe zählt.