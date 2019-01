In der Firma Ante-Holz in Rottleberode ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Bei einem Arbeitsunfall in ein 19-Jähriger Beschäftigter im Sägewerk der Firma Ante-Holz im Südharz schwer verletzt worden.

Rottlebereode l In der Firma Ante-Holz in Rottleberode ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 19-Jähriger ist während der Arbeit in die Sortiermaschine eines Sägewerkes geraten und dabei verletzt worden. "Beim Abstransport war er nicht in Lebensgefahr", sagte Steffi Schwan vom Polizierevier Mansfeld-Südharz. Der junge Mann habe Verletzungen im Becken- und Fußbereich davongetragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, außerdem ist die Gewerbeaufsicht vor Ort.

Die ante-Gruppe hat europaweit vier Standorte, drei davon liegen in Deutschland. Seit 2008 ist das Unternehmen mit einem Standort in Rottleberode im Südharz ansässig.