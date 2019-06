Auf der A2 hat sich in der Nähe von Magdeburg ein Unfall mit zwei Lkw ereignet. Die Fahrbahn Richtung Hannover ist gesperrt.

Magdeburg (tw/muß) l Ein Unfall mit zwei Lkw in Höhe des Rasthofs Börde Nord bei Magdeburg legt seit Dienstagmorgen auf der Autobahn 2 den Verkehr in Richtung Hannover lahm. Die Fahrbahn ist seit 9 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Irxleben abgeleitet, teilte die Polizei Magdeburg per Twitter mit.

Ein Lkw war aus noch ungeklärter Ursache plötzlich ins Schleudern geraten und rammte einen Autotransporter. Dieser war mit zwei Pkw beladen. Bei dem Unfall wurde der Lkw-Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt, aber nur leicht verletzt. Der Fahrer des Autotransporters kam mit dem Schrecken davon. Zur Schadenshöhe und zur genauen Unfallursache liegen noch keine Informationen vor.

Auch auf der gegenüberliegenden Fahrbahn Richtung Berlin kam es laut Polizei zu Einschränkungen. Für die Bergung der Lkw wurden vorübergehend zwei Fahrstreifen gesperrt.

Ein solcher Unfall verlangt auch von den Rettungskräften einiges ab. „Am schlimmsten sind hier die Gaffer. Die gucken, filmen und halten den ganzen Verkehr auf. Es ist furchtbar, denn die fahren sogar in die Unfallstelle und behindern uns", schimpfte Jens Schreiber von der Abschleppfirma, die einen großen Trümmerhaufen aus Schrott bergen musste.