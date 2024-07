Wind und Regen haben in der Nacht zum Montag zu leichten Schäden in Sachsen-Anhalt geführt. Wo die Retter ausrücken mussten.

Gewitter sorgen für Stromausfall und vollgelaufene Keller in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt ist es in der Nacht zum Montag zu leichten Schäden durch Gewitter gekommen.

Magdeburg/Halle (Saale) - Wind und Regen haben am Sonntag im Norden von Sachsen-Anhalt leichte Schäden verursacht. Im Altmarkkreis seien einige Bäume umgestürzt, teilte die Rettungsleitstelle am Montagmorgen mit.

Lesen Sie auch: Keine größeren Schäden bei Gewittern in Sachsen-Anhalt

In der Stadt Tangermünde seien mehrere Keller mit Regenwasser vollgelaufen. Verletzt wurde aber niemand.

Wetterphänomene in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Gewitter in Sachsen-Anhalt sorgt für Stromausfall in Osterburg

Mehrere Haushalte in Osterburg (Altmark) sind in der Nacht auf Montag von einem Stromausfall betroffen gewesen. Der Stromausfall in der Stadt im Landkreis Stendal sei jedoch lediglich kurzfristig und nicht flächendeckend gewesen, teilte das Lagezentrum mit.

Die Ursache sei bislang unbekannt, hieß es weiter. Ein möglicher Grund könnten die Gewitter in der Nacht im Norden Sachsen-Anhalts sein.

Bereits in der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr in Osterburg wegen eines Blitzeinschlags ausrücken.

Auch im Südharz viel am Sonntagmorgen der Strom aus. 2.000 Haushalte waren betroffen.

Die Feuerwehr rückte zu mehr als 30 Einsätzen aus.