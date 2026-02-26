Keine Beweise dafür, dass ein 35-Jähriger aus dem Safe des Polizeireviers Schönebeck mehr als 13.000 Euro genommen haben soll. Wie es zu dem Urteil kam.

Junger Polizist soll 13.000 Euro gestohlen haben – doch er wird freigesprochen

Patrick M. und sein Strafverteidiger Fabian Hering beim Prozessauftakt im Amtsgericht Schönebeck

Schönebeck - Der 35 Jahre alte beurlaubte Jungpolizist, dem die Staatsanwaltschaft Magdeburg Diebstahl und Unterschlagung vorgeworfen hat, wurde vom Amtsgericht Schönebeck freigesprochen. Im Zweifel für den Angeklagten: Strafrichter Eike Bruns sah es nicht als erwiesen an, dass Patrick M. zwischen September 2022 und Februar 2023 aus einem Stahlschrank im Revier Schönebeck mehr als 13.000 Euro entwendet habe.