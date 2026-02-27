Die Magdeburger Zwickmühle war das erste private Kabarett in Sachsen-Anhalt. Jetzt wird das Haus 30 Jahre alt. Ein Besuch im Jubiläumsprogramm.

Magdeburger Zwickmühle: Wir sind immer noch da

MAGDEBURG. - Es ist Mittwoch, 15 Uhr. Kein Stuhl ist mehr frei im Kabarett. Im Foyer mit Couch und Sesseln, Karikaturen, Fotos und Sprüchen nimmt Hans-Günther Pölitz zum dritten Mal höchstselbst die Glocke in die Hand. Sein Läuten ist der Gong. Gleich steht er vor dem Publikum. An seiner Seite Marion Bach und Heike Ronniger.