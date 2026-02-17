Urteil im Liebeszellenprozess gefällt Ehefrau in der JVA Burg erwürgt: Es war kein Sexunfall
Der 38 Jahre alte Angeklagte, der in der JVA Burg seine Ehefrau erwürgt hat, sprach von einem Sexunfall im Drogenrausch. Das Gericht sah es anders.
Aktualisiert: 18.02.2026, 08:37
Stendal/Burg - Der Fall, der mit dem Urteil – zehn Jahre Haft wegen Totschlags – zu Ende ging, hat bundesweit für großes Aufsehen gesorgt. Handelt es sich doch um die Tötung einer Frau, die in einer Zelle für Langzeitbesuche in der JVA Burg von ihrem Ehemann erwürgt wurde.