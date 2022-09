Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt schießen weiter in die Höhe

Nach dem Auslaufen der Entlastungspakete im September erreichen die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt ein Rekordniveau.

Die Verbraucherpreise sind in Sachsen-Anhalt auf Rekordniveau gestiegen.

Magdeburg - Das Statistische Landesamt teilte am Donnerstag mit, dass die Verbraucherpreise im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,7 Prozent gestiegen sind.

Mit einem Plus von 17,7 % zum Vorjahresmonat entwickelten sich den Angaben zufolge die Preise bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränke wie in den letzten Monaten am stärksten.

Neben Speisefetten und Speiseölen (+49,6 %), Molkereiprodukten und Eiern (+30,4 %) und Fleisch und Fleischwaren (+19,4 %) entwickelten sich auch Brot und Getreideerzeugnisse (+19,0 %) sowie Kaffee, Tee und Kakao (+16,7 %) und Gemüse (+16,4 %) überdurchschnittlich im Jahresvergleich.

Im Bereich Verkehr wurde eine Jahresteuerung von 14,7 % gemessen. Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge wurden im Vergleich zum September 2021 um 29,9 % teurer angeboten. Aufgrund des ausgelaufenen Entlastungspaketes sind enorme Preissteigerungen im Bereich Verkehr messbar. So wurde Superbenzin um 14,8 % teurer, Dieselkraftstoff um 12,5 %.