Im Polizeirevier Salzlandkreis ist eine verschollene Magazintasche mit 90 Schuss MPi-Munition nach Monaten der Fahndung in einem Dienstwagen in Bernburg wieder aufgetaucht. Der Fall bleibt rätselhaft.

Verschollene Munition taucht nach Monaten plötzlich in einem Dienstwagen wieder auf

Drei Magazine mit 90 Schuss Munition zu einer solchen MPi der Polizei fehlten im Sommer. Sie tauchten nun vor einigen Wochen wieder auf.

Bernburg/Magdeburg - Der unerklärliche Verlust einerTasche mit drei Magazinen und 90 Schuss Munition aus einem Streifenwagen der Landespolizei hatte im August in Bernburg für Aufregung gesorgt. Bei einer anschließenden umfangreichen Inspektion im Polizeirevier Salzlandkreis durchsuchten Beamte nach dem Vier-Augen-Prinzip vergeblich sämtliche Fahrzeuge und Schränke. Doch die Suche blieb erfolglos; die Munition wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Nun gibt es in dem Fall jedoch eine überraschende Wendung.