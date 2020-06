Nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Ziesar ermittelt die Polizei.

Ziesar l Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Brandenburg ist am Dienstagvormittag ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen eines Polizeisprechers war der Autofahrer mit seinem Mercedes-Vito aus Richtung Magdeburg gekommen, als er nahezu ungebremst in einen Lkw krachte. Dieser stand an einem Stauende. Durch den Aufprall wurde der Kleinbus völlig zerstört und das Unfallopfer im Fahrzeug eingeklemmt.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Derzeit sind alle Fahrspuren in Richtung Berlin voll gesperrt. Bevor das Unfallwrack abtransportiert werden kann, werden noch Gutachter ihre Arbeit beenden.