Wo ist die Kita kostenlos?

Die Beitragsregelungen für Kitas sind in den Bundesländern nicht nur unterschiedlich geregelt, das Thema wird auch rege diskutiert. Mehrere Länder sind dabei, Gebühren abzuschaffen oder zu reduzieren.

Einige Beispiele: In Niedersachsen ist seit August 2018 die Betreuung von Kindern ab drei Jahren bis zu acht Stunden täglich beitragsfrei. Ebenfalls kostenlos ist die Betreuung seit August 2018 in Berlin. Bereits seit 2010 ist in Rheinland-Pfalz der Kita-Besuch für Kinder ab zwei Jahren gebührenfrei.

Seit einem Jahr müssen Eltern in Brandenburg für das letzte Kita-Jahr vor Einschulung nichts mehr bezahlen. Gleiches gilt seit Januar 2018 in Thüringen und bereits seit 2011 in Nordrhein-Westfalen. Andere Länder bezuschussen Kita-Gebühren in unterschiedlicher Höhe. (os)