In Sachsen-Anhalt versuchen Betrüger aktuell, mit gefälschten Steuerbescheiden an Geld zu gelangen.

Gefälschte Steuerbescheide in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die gefälschten Bescheide würden per Brief versandt, teilte das Landes-Finanzministerium am Dienstag mit.